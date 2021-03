Matéria publicada em 23 de março de 2021, 09:43 horas

Volta Redonda – A Guarda Municipal, em parceria com a Escola de Pilotagem Helder Shad, promoveu nesta segunda-feira, dia 22, um curso básico de pilotagem de moto para os guardas da corporação. Além de 20 guardas municipais, participaram do curso oito policiais militares e dois policiais civis.

A aula ministrada pelo piloto Helder Shad, aconteceu na pista do Kartódromo Internacional de Volta Redonda. Os participantes tiveram módulos teórico e prático com aulas de postura, técnica de visão, frenagem, contra–esterço e pêndulo, em 8 horas de curso.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, João Batista Reis, a iniciativa partiu do instrutor junto a Guarda Municipal e o objetivo foi qualificar os motociclistas da corporação. “É uma parceria entre nós da Guarda Municipal, com apoio do vereador Buchecha, que nos apresentou o instrutor. E convidamos também os policiais militares e civis para participar do curso”, destacou Batista, frisando que atualmente a Guarda Municipal tem 10 motociclistas e que novas motos deverão ser adquiridas nos próximos meses para aumentar o patrulhamento.

Ele ainda disse que com o curso, os agentes ficarão mais treinados para pilotar as motos. “Com o aprendizado no curso, o agente está pronto para qualquer manobra de risco em seu patrulhamento ou ação de segurança das pessoas”, frisou ele, lembrando que este foi o primeiro módulo do curso e que novas aulas serão agendadas. “Vamos abrir vagas para policiais e guardas municipais de outros municípios da região para o próximo mês, que queiram se inscrever no curso. O curso desta segunda-feira foi muito proveitoso”, pontuou o comandante.