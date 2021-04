Hemonúcleo de Barra Mansa faz campanha em busa de doadores de sangue

Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 13:05 horas

Barra Mansa – O estoque do Hemonúcleo de Barra Mansa chegou ao estado crítico, nas últimas semanas, e segue com baixa capacidade de armazenamento de sangue. Para atrair as atenções de doadores, a unidade destaca que uma única doação pode salvar até quatro vidas. O campanha de doação alerta que, o sangue é insubstituível e, por isso, é importante manter os estoques sempre abastecidos e não apenas quando um conhecido necessita de doação.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thais Mendes, demonstrou preocupação com a situação. “Nosso estoque está em estado crítico principalmente das tipagens O positivo e A positivo. A dificuldade de manter o setor regularizado se dá pela baixa de doadores espontâneos, pois a nossa rotina é composta mais pelo público de doadores de reposição, ou seja, eles vêm doar porque algum conhecido ou familiar está precisando”

A unidade de Barra Mansa é responsável pelo abastecimento sanguíneo de vários hospitais como, Santa Casa, Santa Maria, Hospital da Mulher, Hospital de Valença, Hospital Dr. Luiz Pinto, de Rio das Flores e Clínica de Hemodiálise de Valença. Com o estado crítico é quase impossível o reabastecimento aos locais acima mencionados.

O que é necessário para a doação de sangue?

• Ter entre 16 e 69 anos (se for menor de idade, só com autorização dos pais e responsáveis);

• Estar com a saúde em dia;

• Pesar, no mínimo, 50 kg;

• Apresentar um documento original, com foto;

• Não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação.

• Se tiver feito tatuagem é necessário aguardar 1 ano após a realização da mesma

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica localizado na Rua Pinto Ribeiro, 205, anexo a Santa Casa – Centro Barra Mansa. O atendimento está sendo feito sem agendamento prévio e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h.