Matéria publicada em 9 de agosto de 2020, 09:35 horas

Barra do Piraí – Um homem, não identificado, foi decapitado neste sábado, dia 8, por um trem, no distrito de Vargem Grande, em Barra do Piraí.

Segundo testemunhas, o corpo ficou debaixo da composição e a cabeça às margens da linha férrea. O fato foi registrado Delegacia de Barra do Piraí e o maquinista deverá prestar depoimento. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML), da cidade.