Homem é detido pela PM com espingarda, garrucha e munições em Piraí

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 08:27 horas

Ocorrência foi registrada na 101ª DP, em Pinheiral

Piraí – Um homem de 40 anos, foi detido pela Polícia Militar na tarde de domingo, dia 25, em Piraí, após ser flagrado com uma espingarda calibre 28; uma garrucha calibre 32; 08 cartuchos calibre 28, intactos; 07 cartuchos calibre 32, intactos e uma capa de espingarda. O flagrante aconteceu no km 257 da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Arrozal. O caso foi registrado na 101ª DP. em Pinheiral.

Segundo PMs do 10º Batalhão, o suspeito, acompanhado de outro homem de 47 anos, foi abordado durante patrulhamento no endereço. A dupla estava dentro de um veículo Chevrolet/Spin. A PM relata que após revista pessoal, não encontrou nada de ilícito com os homens, porém, durante revista minuciosa no interior do carro, encontrou todo material.

O suspeito de 40 anos foi encaminhado para delegacia de Pinheiral para medidas cabíveis. Na unidade, o homem foi autuado no Artigo 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e, após pagamento de fiança de dois salários mínimos, foi liberado e irá responder ao processo em liberdade. O outro homem foi ouvido como testemunha e liberado.