Homem é morto a tiros em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de abril de 2022, 08:53 horas

Barra Mansa – Emilton Gomes de Souza, de 49 anos, foi morto na terça-feira (19), com tiros na cabeça, no braço e na mão. O crime foi na Rua Paulo Luiz Nogueira, no bairro Cotiara.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Três Poços, em Volta Redonda.

Até o momento, ninguém foi preso.

Foi o segundo homicídio ocorrido na cidade, em 24 horas. Na segunda-feira (18), um homem, de 32 anos, foi morto também a tiros, no bairro Santa Isabel.