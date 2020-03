Homem é morto em Resende

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 08:51 horas

Resende – Um homem, não identificado, foi morto a tiros, no fim da tarde dessa quinta-feira (5), em Resende. O crime foi na Rua São Cristóvão, no bairro Paraíso.

Policiais militares, que estiveram no local do homicídio, foram informados por testemunhas , de que a vítima estava em um bicicleta quando foi baleada.

O corpo do desconhecido foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Resende. O autor do crime e o motivo do mesmo ainda são desconhecidos pela polícia.