Matéria publicada em 10 de outubro de 2022, 12:58 horas

Resende – Policiais militares prenderam domingo, dia 9, um homem de 46 anos, em Resende. Ele é suspeito de esfaquear um jovem de 18 anos.

Os PMs foram ao Hospital de Emergência de Resende, onde o rapaz estava internado. Ele informou que foi ferido após reprimir o autor que praticava atos obcenos em via pública no Morro do Batista, também em Resende.