Homem é preso após tentar se esconder em bar

Matéria publicada em 17 de outubro de 2021, 08:41 horas

Volta Redonda – Um homem, de 35 anos, foi preso nesse sábado, dia 16, após entrar em um bar, para se esquivar de policiais militares. Ele se misturou às outras pessoas que estavam no estabelecimento, localizado na Rua Egito, no bairro Três Poços.

No entanto, o suspeito foi identificado ao pronunciar, em tom de voz baixo, a palavra “perdi”. No bolso do casaco dele, foram encontradas 139 pedras de crack, 123 pinos de cocaína e um rádio. O fato foi registrado na Delegacia de Volta Redonda.