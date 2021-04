Homem é preso com drogas após tentar atropelar PMs

– Um homem, de 45 anos, que conduzia uma Fiat Uno, foi preso nessa sexta-feira, dia 16, com R$ 236, dez sacolés de maconha e um celular, em Barra do Piraí. O suspeito tentou atropelar policiais militares, durante abordagem próximo ao parque de exposições da cidade, no bairro Química.

O motorista do Fiat Uno fugiu em alta velocidade, entrando na contramão em várias ruas, e foi interceptado pelos PMs, próximo a Praça Nilo Peçanha, no Centro. A droga, o dinheiro e o aparelho estavam dentro do carro, que junto com o suspeito foram levados para 88º DP (Barra do Piraí).

Mais drogas

Numa outra ação dos policiais do 10º Batalhão da PM, também foi preso ontem, um homem de 27 anos, na Estrada da Mineira, localidade conhecida como Serrinha, no distrito de Arrozal, em Piraí. Com o suspeito, que pilotava uma moto, foram aprendidos dois pinos de cocaína e outro pino vazio.

Os PMs disseram que o motociclista chegou a fugir, não respeitando a ordem para estacionar a moto. Durante a perseguição, o suspeito caiu do veículo, na Via Dutra, Km 254, sendo encontrado no bolso de sua bermuda os pinos de cocaína.

A equipe médica da Concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia, prestou os primeiros socorros, e o motociclista foi levado para o Hospital Flávio Legal, no Centro de Piraí. Em seguida, foi conduzido para a delegacia da cidade.