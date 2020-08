Homem é preso com pistola após fazer ameaças a vizinho e vídeos

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 07:41 horas

Barra Mansa – Um homem, de 41 anos, foi preso na noite desta segunda-feira, dia 17, por porte ilegal de arma e ameaça. A prisão ocorreu no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa.

Policiais militares foram acionados por um homem, também de 41 anos, que disse ter sido ameaçado por um vizinho. A vítima mostrou aos policiais um vídeo, onde o suspeito exibia uma pistola. Da mesma maneira, mostrou uma cápsula deflagrada, que seria de um disparo feito contra sua casa.

Os policiais foram até o bairro e localizaram a casa do suspeito. Sem oferecer resistência, ele indicou onde estava a pistola 9mm e as munições. Com isso, foi levado para a delegacia.