Homem é preso em Resende após descumprir medida protetiva

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 07:37 horas

Flagrante aconteceu na tarde deste domingo, 13, no bairro Nova Liberdade, após denúncia

Resende – Um homem, de 58 anos, foi preso por policiais militares do 37º Batalhão na tarde deste domingo, dia 13, no bairro Nova Liberdade, em Resende, após descumprir uma medida protetiva de afastamento do lar, imposta pela Justiça.

O suspeito foi flagrado pelos agentes da Rua Almirante Ari Pareiras, após uma mulher, de 28 anos, solicitar a presença da polícia, indicando que o homem, identificado como ex-marido da vítima, de 59 anos, havia entrado no imóvel e jogado suas roupas para fora de casa, descumprindo a medida.

O homem foi conduzido para a 89ª DP (Resende), permanecendo preso, à disposição da Justiça.