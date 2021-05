Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 18:43 horas

Barra Mansa – Um homem foi preso nesta quarta-feira, dia 26, no km 287 da Dutra, em Barra Mansa, com fuzil, granada, munições e drogas.

Uma equipe da 7ª DEL PRF estava realizando fiscalização de combate ao crime, quando abordou um Fiat/Siena com placa de Volta Redonda, que era dirigido por um homem de 36 anos.

Durante a abordagem o condutor se mostrou muito nervoso. Segundo a PRF, foi realizada revista no interior do veículo, sendo encontrados no porta-malas sacos plásticos contendo 01 fuzil calibre 5.56 com 4 carregadores; 03 granadas; 1.125 pinos de cocaína; e várias munições nos calibres 5.56 e .45 a serem contabilizadas ainda.

Também foi constatado que há mandado de prisão em aberto em desfavor do condutor, pelo crime de tráfico de drogas, emitido pela 1ª Vara Criminal de Resende.

O homem alegou que estava trazendo o material do Rio de Janeiro para ser entregue na Cidade Alegria, em Resende.

A ocorrência foi encaminhada para 90ª DP de Barra Mansa.