Homem é preso por dirigir com sinais de embriaguez em Resende

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 10:31 horas

Motorista foi encaminhado pela PM até o Posto da PRF, em Floriano, em Barra Mansa; foi constatado teor alcoólico de 1,19 mg/L no teste do etilômetro

Resende – Um homem, de 28 anos, foi preso por policiais do 37º Batalhão no sábado (20), em Resende, após ser flagrado dirigindo pela Avenida Coronel Mendes, no bairro Manejo, de forma perigosa com sinais de embriaguez.

De acordo com a PM, o homem dirigia um veículo Fiat Bravo. Após abordagem, o motorista foi encaminhado até o posto da PRF, em Floriano, em Barra Mansa e passou por exame; foi constatado teor alcoólico de 1,19 mg/L no teste do etilômetro.

Segundo a PM, foi dada voz de prisão ao motorista, encaminhado para a 89ª DP (Resende), onde foi autuado no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).