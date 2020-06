Homem é preso suspeito de furtar celular de ex-companheira em Paraty

Matéria publicada em 5 de junho de 2020, 07:12 horas

Paraty – Um homem, de 27 anos, foi preso na noite de quinta-feira (4) suspeito de furtar o celular de uma jovem, de 20 anos, na Avenida Roberto Silveira, no Centro de Paraty. De acordo com o delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcello Russo, a vítima é ex-companheira do acusado.

O casal possui uma filha de 4 meses e a jovem não quis solicitar medida protetiva contra seu ex-companheiro. Segundo Marcello Russo, o homem foi preso em flagrante e com ele foi encontrado o celular furtado. Uma fiança de R$ 5 mil foi estipulada, porém, o pagamento não havia sido efetuado até a publicação desta nota. O homem segue preso na delegacia de Paraty. O aparelho foi entregue à vítima.