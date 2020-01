Homem que teria ameaçado a filha é preso com arma embaixo do travesseiro

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2020, 07:16 horas

Volta Redonda – Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na noite deste sábado, dia 4, em Volta Redonda. Ele estava armado e teria ameaçado a filha.

A prisão ocorreu na Rua Santa Terezinha, no bairro Niterói, por volta das 22 horas. A polícia foi checar a denúncia de ameaça e encontrou a arma do suspeito embaixo do travesseiro, da cama onde ele dormia.