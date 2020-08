Homem sofre mal súbito e morre dentro de veículo na Dutra, em Paracambi

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 12:40 horas

Paracambi – Um homem, de 45 anos, que não teve a identidade divulgada, teve um mal súbito após passar mal dentro de um veículo, modelo GM/Celta, com placas de Volta Redonda, na altura do Km 219 da Dutra, sentido SP, em Paracambi, na noite desta quarta-feira (19).

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, equipes da CCR – Nova Dutra, concessionária que administra a Via Dutra, entraram em contato com a PRF por volta das 23h30 para informar o que havia acontecido. Ao chegar ao local, a equipe médica constatou que o passageiro havia sofrido um mal súbito, morrendo no local.

Após confirmação do óbito, o caso foi comunicado à polícia judiciária, para os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi registrada por volta das 04h30 na 51ª DP (Paracambi) e após perícia, o corpo foi removido, por volta das 11h, pelo Corpo de Bombeiros, e encaminhado para o IML.