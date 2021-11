Homem suspeito de estuprar a própria filha é transferido para presídio

Matéria publicada em 13 de novembro de 2021, 09:06 horas

Três Rios – Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) transferiram, neste sábado, dia 13, um homem suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha. Ele foi capturado, há dois dias, naquele município, em cumprimento a mandado de prisão, expedido pela Justiça.

Em julho deste ano, a vitima, atualmente com 16 anos, compareceu à delegacia e contou aos agentes que os abusos aconteciam há pelo menos oito anos. A adolescente disse que não havia denunciado o fato porque era ameaçada de morte.

Na época, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Rios, onde foi constatado que ela já havia tido algum tipo de relação sexual. Em depoimento, uma testemunha, que já teve relacionado amoroso com o autor, contou que ele sentia desejo sexual pelas próprias filhas. Com base nos fatos e nas provas colhidas, a autoridade policial representou pela prisão cautelar do acusado, que foi deferida pela Justiça.