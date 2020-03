Hospital de campanha do estádio será referência para atendimento de Covid-19

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 17:03 horas

Volta Redonda – O hospital de campanha que está sendo montado no Estádio Raulino de Oliveira, com capacidade para 114 leitos, será a referência de atendimento de casos de novo coronavírus (covid-19) na cidade. Ali ficarão os casos de média complexidade, que não tenham necessidade de entubar o paciente.

Para os casos de alta complexidade, haverá 44 leitos no Centro Municipal de Saúde e 18 no Hospital do Idoso.

A intenção do governo municipal é concentrar os casos de Covid-19 em locais específicos, para evitar risco de contágio em ambiente hospitalar.