Hospital de Campanha estará pronto na semana que vem

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 16:27 horas

Prefeitura receberá ajuda da CSN para manter funcionamento do local, que terá 114 leitos

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou que o hospital de campanha que está sendo montado no Estádio Raulino de Oliveira terá a parte física concluída ainda esta semana e receberá equipamentos na semana que vem, para começar a operar.

O local terá 114 leitos para atender os casos de média gravidade, que precisem, por exemplo, do uso de respirador. O local já conta com equipamentos de diagnóstico por imagem, que estão na Políclínica que funciona no local. Haverá 62 leitos para casos graves, sendo 18 no Hospital do Idoso e 44 no Centro Municipal de Saúde (antigo Santa Margarida). A CSN confirmou que vai ajudar a manter o funcionamento do hospital.

Todos esse leitos serão destinados a pessoas encaminhadas pelo sistema municipal de saúde.

Durante a transmissão ao vivo, o prefeito também informou que, a partir do dia 26, a CSN vai liberar dois mil empregados para ficarem em casa durante quinze dias.

Preços abusivos

O prefeito informou que vai fazer ajustes no Procon para que o órgão possa fiscalizar melhor as denúncias de prática de preços abusivos.