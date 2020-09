Hospital Municipal de Porto Real retoma cirurgias eletivas com protocolos para Covid-19

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 14:36 horas

Porto Real- O Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis retomou nesta sexta-feira, dia 18, com as cirurgias eletivas -não urgentes- em Porto Real, obedecendo aos protocolos de segurança contra a Covid-19. Profissionais de saúde do Hospital realizaram nesta sexta, seis vasectomias e ainda uma cirurgia de hérnia e uma colecistectomia (retirada de vesícula biliar).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, neste sábado, dia 19, serão feitas 10 cirurgias pediátricas, também no Hospital São Francisco de Assis. Conforme informações da Secretaria, os pacientes que estão passando pelos procedimentos, são avaliados previamente por um médico, além de realizarem um teste rápido para a detecção da Covid-19.

Ainda de acordo com a Secretaria, em caso de diagnóstico positivo para o novo coronavírus, o paciente recebe todas as orientações necessárias para o tratamento da doença e fica impossibilitado de passar pela cirurgia até que tenha a situação restabelecida.