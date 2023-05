Hospital Regional recebe aparelho de ressonância magnética

Matéria publicada em 6 de maio de 2023, 15:47 horas

Volta Redonda – O Hospital Regional Zilda Arns, localizado em Volta Redonda e destinado a atender a população de todo o Sul Fluminense, recebeu neste sábado (6) um aparelho de ressonância magnética, que é um equipamento de diagnóstico de alta tecnbologia.

Durante a inauguração do aparelho, o governador destacou o papel fundamental que a unidade desempenha na região. O Zilda Arns é o maior hospital estadual do interior e atende uma população de cerca de 1,2 milhão de pessoas de 12 municípios. É referência no tratamento de pacientes nas áreas da Unidade de Terapia Intensiva adulta e pediátrica e não possui atendimento de emergência.

O secretário de Saúde também pontuou a importância do hospital, que já realiza procedimentos mais complexos, para os moradores da região.

— Esse hospital era um sonho que muitos não acreditavam e atualmente funciona plenamente. Abrimos o centro cirúrgico dessa unidade e estamos realizando os procedimentos mais complexos, como cirurgias de fraturas. Em breve, a unidade fará também próteses de joelho – destacou Dr. Luizinho.

Antonio Furtado participa da cerimônia

O delegado Antonio Furtado na da inauguração do aparelho de ressonância magnética. O equipamento foi adquirido através de uma emenda de bancada destinada ao município por Furtado, enquanto deputado federal, e outros parlamentares.

– Hoje é um momento histórico, uma grande vitória para a nossa região. Somamos esforços e conseguimos viabilizar a compra deste tão importante aparelho, que certamente salvará muitas vidas. É motivo de alegria olhar pra trás e perceber que deixamos um legado de muito trabalho – explicou.