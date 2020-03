Hospital Regional será transformado em unidade exclusiva para tratar pacientes com Covid-19

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 15:40 horas

Volta Redonda – O Hospital Regional, no bairro Roma, vai se transformar em uma unidade exclusiva para o tratamento dos pacientes que tiverem sintomas graves do Covid- 19 e precisarem de internação. A partir deste domingo (22), cerca de 80 pacientes vão ser retirados dos leitos do hospital e transferidos para o Himja, Hospital das Clínicas e da Unimed.

A determinação para evacuar o hospital e transformá-lo em mais uma das unidades do Estado que vão atender pacientes que precisarem de internação por causa do novo coronavírus foi dada pelo secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. Outras medidas para atender pacientes com o novo coronavírus já foram anunciadas pelo governador Wilson Witzel, tanto para a capital quanto para o interior.

De acordo com procolo de atendimento do novo coronavírus, eventuais pacientes com casos graves serão encaminhados aos hospitais de referência definidos pelos estados para isolamento e tratamento. Os casos suspeitos leves podem não necessitar de hospitalização e serão acompanhados pela Atenção Primária e instituídas medidas de precaução domiciliar. Os pacientes com sintomas leves ficam em isolamento domiciliar, conforme o protocolo do Ministério da Saúde.

Força tarefa

A Prefeitura de Volta Redonda, o Governo Estadual, a Unimed-VR e o Hospital Hinja firmaram esta semana parceria no combate ao novo coronavírus. O secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, e representantes das duas instituições privadas do município reuniram-se na manhã desta sexta-feira (20), e acertaram a implantação do Centro Especializado em Doenças Respiratórias do Município de Volta Redonda.

O atendimento para conveniados de planos de saúde e usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) começa na próxima semana, no Centro Médico do Hinja, no Retiro.

Nesta sexta-feira, dia 20, uma parceria já havia sido firmada entre o município,estado e rede privada de hospitais no sentido de minimizar os efeitos do novo coronavírus.

Uma reunião com representantes da prefeitura de Volta Redonda, o Governo Estadual, a Unimed-VR e o Hospital Hinja firmaram o acordo. A iniciativa para unir forças entres todos os órgãos de saúde partiu da direção do Hospital Hinja.