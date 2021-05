Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 19:45 horas

Estabelecimento de saúde informou que dispõe de equipe experiente e qualificada, que contraindicou o ECMO (pulmão artificial)

Volta Redonda – No último final de semana, a imprensa veiculou o caso de um paciente internado no HSC por diagnóstico de Covid-19. ”Antecipadamente, cumpre esclarecer que informações relativas ao quadro clínico de qualquer paciente são informações para as quais a obrigação de sigilo permanece por tempo indefinido, estando profissionais e instituição obrigados a resguardar sua privacidade”, diz o hospital.

Após decisão judicial que determinava uso de terapia de oxigenação extracorpórea, a equipe multiprofissional que assistia o jovem acabou contraindicando o procedimento, levando em conta benefícios e riscos do tratamento. Segundo o hospital, a contraindicação não partiu exclusivamente de um único profissional, mas de uma junta médica e, mais importante ressaltar, levou em conta as particularidades do paciente. Cada paciente precisa ser avaliado de maneira individualizada, uma vez que somente esse olhar personalizado é capaz de alcançar os melhores resultados.

O Hospital Santa Cecília informou também que dispõe de uma equipe experiente e qualificada, formada por médicos que já trabalham na instituição há décadas, tendo passado por diversas gestões, que estão seguindo os protocolos de saúde determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e, desde o início da pandemia, não tem medido esforços para prestar a melhor assistência aos pacientes. O Hospital Santa Cecília (HSC) reiterou que o paciente foi acompanhado com muito empenho pelo corpo clínico e toda equipe multidisciplinar, tendo recebido a assistência devida, fatos estes todos registrados em prontuário médico.

Por fim, o Hospital ressaltou que todos os dias busca incessantemente cuidar de todos os pacientes com assertividade e excelência, não abrindo mão de humanização e a tradição já conhecida, especialmente nesse momento pandêmico, tomando decisões pautadas pela expertise médica e transparência e se coloca à disposição para esclarecimentos complementares.

— O atual contexto de enfrentamento a esta condição, o COVID, vem desafiando todos os sistemas de saúde. Além de exigir dos hospitais e profissionais, impondo um ritmo de exigência nunca antes experimentado, a doença apresenta uma série de desafios no que se refere a medicamentos, equipamentos e insumos, para a qual as pesquisas pouco conseguiram avançar em função do pouco tempo de seu surgimento — destaca o hospital.

Em meio a todo esse desafio, “cabe contínuo reconhecimento a equipe médica e multiprofissional que se forma cuidadosa e dedicada mantém a intensidade da assistência aos pacientes do Sul Fluminense”, conclui.