Identificado homem assassinado em Resende

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 07:53 horas

Resende – Foi identificado como Jonathan José da Silva, de 32 anos, a vítima que foi encontrada morta a tiros, na quarta-feira, dia 11, no bairro Surubi, em Resende. O crime foi registrado na Rua Dr. José Z. de M. Uchôa.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da PM encontraram Jonathan no local, já sem vida, com aproximadamente cinco perfurações; sendo duas delas na região da cabeça e pescoço.

A PM afirmou que um homem, de 33 anos, identificado como irmão da vítima, também se encontrava próximo ao local dos disparos e informou que um carro, preto, cujo o modelo não soube explicar, parou próximo a um mercado, onde ocupantes – não identificados – atiraram na direção da vítima.

Após perícia, o corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende).