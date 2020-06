Matéria publicada em 14 de junho de 2020, 18:33 horas

Barra Mansa – De acordo com documentos encontrados no bolso da vítima, o homem que foi decapitado ao ser atropelado por um trem na altura da Estamparia, em Barra Mansa, é Paulo Sérgio Bonfim Nogueira, de 40 anos. As informações são de que ele estava tentando passar por baixo da composição quando esta se movimentou.