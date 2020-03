Idoso morre dentro de farmácia no Retiro, em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 19:58 horas

Ele chegou a ser atendido no Hospital Dr. Munir Rafful e causa da morte ainda será determinada, segundo Paulo Baltazar

Volta Redonda – Um idoso, de 67 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 19, dentro de uma farmácia no Retiro. Segundo pessoas que estavam no local, o homem foi encontrado com uma pulseira amarela, em um dos pulsos, utilizada para identificar a classificação de risco dos pacientes nos hospitais. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi até o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful.

Segundo o diretor da unidade, o médico Paulo Baltazar, o paciente, que era hipertenso e diabético, passou pelo primeiro atendimento, onde foi constatado que sua pressão estava discretamente adulterada. Ainda segundo Baltazar, um médico do Hospital do Retiro dará o atestado com a causa da morte, que ainda não foi determinada.

– O paciente chegou ao hospital reclamando de mal estar. Prontamente recebeu o primeiro atendimento e foi classificado como risco amarelo. Sua pressão foi verificada e foi constatado que estava 16 por 8, e sua glicemia estava em 99. O tempo de espera para a classificação de risco é de 30 minutos. Ele chegou ao hospital sozinho, não esperou pelo atendimento e saiu. Foi à farmácia e aconteceu esta fatalidade – explicou Baltazar.

Baltazar ressaltou ainda que o paciente foi chamado, por diversas vezes, para ser atendido após sua passagem pela classificação de risco, mas como havia saído da unidade sem dar explicações, não foi atendido posteriormente.