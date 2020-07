Idoso morre em acidente de carro na BR-354, em Resende

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 08:27 horas

Veículo colidiu contra uma árvore na noite de sábado, dia 04

Resende – Um idoso, de 67 anos, morreu após sofrer um acidente de carro na noite de sábado, 04, em Resende. O veículo que ele conduzia, uma caminhonete VW/ Amarok, com placas de Cruzeiro (SP), saiu da pista e colidiu contra uma árvore por volta das 21h na altura do km 04 da BR-354 (Rio x Caxambu), na Serra da Mantiqueira, sentido Rio de Janeiro. As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo um agente, a vítima, que era proprietária do veículo, foi socorrida por equipe de resgate médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital de Emergência de Resende. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Resende.

A equipe PRF que atendeu o acidente verificou que não haviam marcas de frenagem no local do acidente, supondo que o condutor poderia ter dormido ao volante ou sofrido um mal súbito, não reagindo quando o veículo saiu da pista. O idoso era morador da cidade de Cruzeiro (SP).