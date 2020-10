Igreja Católica Brasileira inaugura a segunda unidade em menos de um mês

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 12:27 horas

Volta Redonda e Barra Mansa- Quinze dias após a inauguração da Igreja de São Cosme e Damião, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, em 27 de setembro, os fiéis da Igreja Católica Apostólica Brasileira serão contemplados com uma nova unidade.

Desta vez, a obra vai beneficiar moradores do bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

De acordo com o seminarista José Ricardo, a inauguração da nova unidade acontecerá no dia 12 de outubro às 9h, com a primeira missa, celebrada pelo Padre Darcy, na Igreja Nossa Senhora Aparecida da Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

Ainda segundo o seminarista, a nova Igreja tem a estimativa de receber inúmeros fiéis. “Contamos com a presença de todos e dos demais católicos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Neste dia a Igreja Católica Brasileira estará aberta a todas as crenças e ideias. Na inauguração haverá ainda a bênção com água benta de objetos e bens, como carros, carteiras de trabalho, além de cavaleiros”, ressaltou.

A Igreja Católica Apostólica Brasileira, atualmente, é representada por quatro igrejas em Volta Redonda: São Jorge, no Bairro Jardim Ponte Alta; Santa Edwiges, na 249; a Igreja de Santo Expedito, no São Luiz da Barra e a nova Igreja de São Cosme e Damião, no Padre Josimo.

Já em Barra Mansa, a Igreja Católica Apostólica Brasileira é representada pela Igreja de São Cristóvão, no bairro Boa Sorte e pela Igreja de Nossa Senhora Aparecida, que será inaugurada no dia 12 de outubro no bairro Colônia Santo Antônio.

Segundo José Ricardo, a Igreja Brasileira é independente de Roma e fundada pelo bispo chamado Dom Duarte Costa, que em 1945 deixou a Igreja Católica Apostólica Romana para fundar a Igreja Católica Brasileira.

Nota da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda

Em relação à Igreja Católica Apostólica Brasileira, o bispo diocesano de Barra do Piraí-Volta Redonda, dom Luiz Henrique da Silva Brito, emitiu no dia 26 de setembro, nota oficial sobre a Igreja Católica Apostólica Brasileira. No comunicado, o religioso afirma que os templos das novas igrejas “não têm qualquer ligação com a Diocese”. O bispo adverte fiéis para que fiquem atentos a fim de distinguirem as igrejas.

– A Igreja Católica Apostólica Romana é aquela que tem no sucessor de Pedro, o Papa, o Cabeça e Chefe e, em comunhão com ele, o Bispo Diocesano de Barra do Piraí-Volta Redonda – ressaltou e acrescentou que “devido à semelhança com nossos ritos, paramentos, devoções, nomenclaturas (bispo, padre, diácono), os fiéis podem ser induzidos a confusão, achando que estão diante da Igreja Católica Apostólica Romana”.