Inea faz desassoreamento de rios em Areal e Sapucaia

Matéria publicada em 17 de março de 2021, 10:22 horas

Areal – Os municípios de Areal, na Região Serrana do Rio, e de Sapucaia, no Centro Sul Fluminense, serão beneficiados com a limpeza e o desassoreamento de seus rios e canais. Iniciativa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o serviço começou nesta terça-feira (16), e prevê a retirada, para destinação ambiental adequada, de 11.200 metros cúbicos de sedimentos em trecho de 1,3 km do Córrego do Cedro, em Areal, e de 8 mil metros cúbicos de uma extensão de 1,2 km de material do Ribeirão São João, em Sapucaia.

 “O objetivo do Limpa Rio é diminuir os riscos de enchentes, e melhorar o escoamento dos corpos hídricos das regiões. A população de Areal e Sapucaia pediu por intervenções, agora estamos aqui iniciando as obras!”, afirma o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

 As intervenções têm por objetivo melhorar o escoamento desses corpos hídricos, de forma a minimizar as inundações decorrentes do transbordamento dos mesmos em épocas de grande pluviosidade.

Desde o início do ano, o órgão ambiental estadual realiza intervenções em 22 corpos hídricos (contando com os rios Iguá e Tambutaí) de 13 cidades: Seropédica, Nova Friburgo, Teresópolis, Duque de Caxias, Japeri, Rio de Janeiro (Bangu), Itaguaí, Rio Bonito, São Gonçalo, Itaboraí, Quissamã, Três Rios e Belford Roxo. Em 2020, o Inea retirou 1 milhão e 198 mil metros cúbicos de sedimentos de 79 rios e canais localizados em 20 cidades fluminenses.