Infectologista diz que não há motivo para pânico por causa do coronavírus

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 16:30 horas

Casos registrados na região foram somente de suspeita da doença, sem nenhuma confirmação

Volta Redonda- Os recentes casos suspeitos do coronavírus na região e no estado do Rio têm reacendido as preocupações da população sobre o contágio da doença. Nenhum caso foi confirmado até o momento no Sul Fluminense, mas apesar disso, a população se mantém em alerta. Entretanto, a infectologista do Hospital Unimed Volta Redonda, Keila Barros, destacou que não há motivo para pânico, pois ainda não existe a circulação local do vírus.

– Nos dois casos confirmados em São Paulo os pacientes vieram da Itália. E como tem sido observada a grande maioria dos casos (80%) é de uma forma branda, como o resfriado comum. Em cerca de 14% forma grave (pneumonias graves) e em 5% forma crítica com insuficiência respiratória, com mortalidade geral de 2-4%. O índice de mortalidade é considerado baixo. Até a presente data temos mortalidade geral no mundo de cerca 3,5%; sendo esta mesma de 1,5% quando consideramos a mortalidade fora da China – explicou a médica.

A transmissão do coronavírus acontece através de gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. De acordo com a infectologista, após o contágio com o vírus pode demorar até 14 dias para que os sintomas se iniciem, mas em média a clínica tem se iniciado 05 dias após o contágio.

– Os sintomas do coronavírus variam desde sintomas leves como o resfriado, na grande maioria dos casos, mas pode evoluir com formas moderadas-graves e críticas como pode acontecer com a Influenza (gripe). Diferenciar estes dois somente pelos sintomas pode não ser possível. Por isso são utilizados atualmente os critérios epidemiológicos, ter estado ou estar em lugar com transmissão local do vírus, ter tido contato próximo com caso suspeito ou confirmado para coronavírus (COVID-19) nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas e principalmente o diagnóstico laboratorial – disse Keila Barros.

Prevenção

Para evitar a contaminação do coronavírus, as pessoas devem lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool gel regularmente;

*Evitar contato das mãos não higienizadas com olhos, boca e nariz;

*Ao tossir/espirrar: cobrir nariz e boca com lenço descartável, ou na falta deste com a dobra dos cotovelos;

*Evitar ficar próximo de pessoas com sintomas respiratórios, como tosse ou espirros e evitar locais com aglomerações.

– As pessoas sintomáticas devem evitar frequentar escola, trabalho ou locais públicos, usar máscara cirúrgica que deve ser trocada sempre que úmida, e somente sair de casa em situações de emergência; bem como não compartilhar utensílios pessoais, talheres e copos – disse a médica.

A infectologista Keila Barros explicou ainda que a utilização do álcool gel 70% na higienização das mãos não necessita ser em embalagens individuais.

– A utilização do mesmo de forma correta, com fricção cobrindo todas as partes das mãos e dos punhos, em técnica que dura 20-40 segundos, promove a desinfecção das mãos, eliminando vírus, bactérias, fungos e protozoários – disse.

Os sintomas

Os sintomas do coronavírus variam desde sintomas leves como o resfriado, na grande maioria dos casos, mas pode evoluir com formas moderadas-graves e críticas como pode acontecer com a Influenza (gripe).

– Diferenciar estes dois somente pelos sintomas pode não ser possível. Por isso são utilizados atualmente os critérios epidemiológicos, ter estado ou estar em lugar com transmissão local do vírus, ter tido contato próximo com caso suspeito ou confirmado para coronavírus (COVID-19) nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas e principalmente o diagnóstico laboratorial – comentou.

Em relação à contaminação nos idosos, a médica comentou que em pacientes acima de 80 anos a mortalidade do coronavírus foi de cerca de 14%, contra 15% nos pacientes com menos de 40 anos.

– As formas graves e críticas da doença aconteceram em sua grande maioria, até o momento, na população idosa, e naqueles com comorbidades (hipertensão, diabetes, doença renal e imunossuprimidos). As crianças, também até o presente momento, não foram classificadas como de risco elevado, pelo reduzido número de casos registrados – falou Keila Barros.

Para detectar o coronavírus são feitos exames nas vias aéreas superiores (nariz e faringe) ou inferiores (secreção pulmonar). Os materiais coletados nos pacientes estão sendo encaminhado ao Lacen, no Rio, o resultado sai em até 72 horas.

– Até o presente momento o diagnóstico laboratorial específico dos casos sintomáticos é feito através de coleta de material e envio para o laboratório referência do estado (Lacen) e Fiocruz onde são realizadas a pesquisa de vários vírus responsáveis por quadros semelhantes, inclusive para Influenza (H1N1) e o específico para o Coronavírus (CIVID-19). Mas o Ministério da Saúde tem feito a validação dos laboratórios referência dos estados para que os mesmos façam o teste para coronavírus o que promoverá maior agilidade no resultado – explicou.

O isolamento domiciliar

A infectologista Keila Barros esclareceu que não existe até o momento nenhum tratamento específico para o coronavírus ou vacina para a sua prevenção. E nos casos suspeitos, prováveis ou confirmados, os pacientes, estáveis sem necessidade de internação, estão sendo orientados a permaneceram em isolamento social domiciliar.

– O paciente deverá permanecer em domicílio até resolução dos sintomas clínico, é prescrito tratamento sintomático (para dor, febre) e hidratação oral. Além disso, são orientadas medidas para a prevenção de contaminação de outras pessoas: lavar mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool 70%, manter-se em ambiente privativo e ventilado no domicilio, usar de máscara cirúrgica, manter-se em isolamento por 14 dias do início dos sintomas e só deixar o domicílio em casos de emergência, não frequentar locais públicos, escolas ou trabalho – disse, acrescentando que nos casos mais graves: “ocorrerá internação onde todo suporte necessário será oferecido, devendo o paciente manter isolamento com todos os cuidados de higiene de mão regular, higiene do ambiente e uso de EPI para a prevenção da disseminação do vírus, conforme recomendação da OMS e MS”, disse a médica.