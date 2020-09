Inscrições para o Samu se encerram nesta sexta-feira

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 08:45 horas

São oferecidas 470 vagas temporárias de níveis médio e superior

Rio- Para quem tem interesse em trabalha no Samu é bom se apressar, pois o processo seletivo oferecendo 470 vagas temporárias de níveis médio e superior aberto pela Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro (FSERJ), teve início na quarta-feira, dia 02 e se encerram nesta sexta feira, 04.

Os cargos ofertados são para enfermeiros e técnicos de enfermagem socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Já os salários variam de R$1.500 a R$3.500, lembrando que a seleção tem caráter emergencial e temporário.

Os níveis exigidos são médio e superior e os requisitos das vagas são dois anos de experiência em atendimento de Urgências e Emergências. Os candidatos interessados devem realizar o cadastro e envio do seu currículo até 4 de setembro na página eletrônica http://www.fundacaosaude.rj.gov.br/concursos/pss-samu2020/.

De acordo com edital, as vagas serão distribuídas da seguinte maneira: 275 são destinadas à função de técnico em enfermagem I; 50 vagas para técnico de enfermagem II (Motolâncias); 95 vagas para enfermeiro I e 50 vagas enfermeiro II (Motolâncias).

No ato da inscrição, os candidatos devem preencher corretamente todos os campos solicitados no formulário. Ao final, o concorrente deve anexar seu currículo para avaliação. A avaliação acontecerá no dia 8 de setembro, já a publicação da convocação para entrega dos documentos para pontuação será no dia seguinte (9). Os candidatos convocados deverão comprovar as informações declaradas entre os dias 10 e 11 de setembro e serão convocados para contratação a partir do dia 17 de setembro.

De acordo com a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o prazo de validade deste processo seletivo será de até um ano, a contar da data da homologação pela Fundação Saúde. Os candidatos classificados, convocados e aprovados serão contratados mediante contrato de prestação de serviços, em caráter temporário, com respectiva assinatura da CTPS, pelo prazo de 12 meses, prorrogável por igual período.