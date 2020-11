Instituições são selecionadas para o Programa Comunidade Participativa

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 09:09 horas

Iniciativa da Vale destinará até R$15 mil para projetos nas áreas de geração de renda, capacitação profissional, saúde, cultura e esporte

Rio de Janeiro e Sul Fluminense – A Vale anunciou as 12 iniciativas sociais de Itaguaí e Mangaratiba selecionadas para o Programa Comunidade Participativa 2020. Sete instituições foram escolhidas por votação popular e as demais por uma comissão avaliadora. Elas receberão até R$15 mil cada para desenvolvimento de projeto nas áreas de geração de renda, capacitação profissional, saúde, cultura e esporte.

O Programa Comunidade Participativa foi desenvolvido pela Vale com o objetivo de fortalecer as comunidades onde atua. Seu diferencial está na participação da população na escolha dos projetos sociais contemplados, abrindo novas perspectivas de vida e promovendo a cidadania.

Para Vitor Libanio, gerente de Sustentabilidade da Vale, a diversidade dos projetos selecionados pode contribuir para o desenvolvimento dos territórios. “Todas as iniciativas têm potencial de gerar impacto social e promover transformações significativas nas comunidades onde estamos inseridos”, afirma.

Confira

Por votação popular:

. Catedral São Francisco Xavier – Programa Social Saúde e Higiene para todos

. Cooperativa de trabalho e reciclagem Itaguaí Costa Verde – Centro de Memória da Cultura Caiçara itinerante

. Instituto de Dança Itaguaí – Transformado Arte em Vida

. ONG Vida longa e saudável – Cultivando Sonhos por Manoella Aparecida

. Instituto Mazomba de Arte e Cultura – Collab Estudio Mazomba

. Conselho Comunitário de Mazomba e Rio Preto – Cinema na Praça – Cine Mazombinha

. Associação dos Agricultores da Agroindústria de Doces de Mangaratiba – Produção de farinha de banana verde

Por comissão avaliadora:

. Associação de Moradores de Praia Grande – Esporte para inclusão social

. Instituto Casa do Pai – Curso de Barbearia

. Associação dos Produtores Rurais e Assentados da Fazendo Batatal – Projeto Feira Agroecológica do Produtor Rural

. Associação de Moradores e Amigos do Vale do Sahy – Projeto Capacitação Profissional

. Instituto Social Cidadanias Costa Verde – Mangaratiba com geloteca, leitura ao alcance de todos