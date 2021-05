Instituto CCR realiza concurso de práticas inovadoras na educação

Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 10:15 horas

Rio – O Instituto CCR, gestor social do Grupo CCR, apresenta o “Concurso Cultural de Práticas Inovadoras na Educação”, mais uma ação do programa Caminhos para a Cidadania. A iniciativa já está lançada e vai premiar educadores da rede pública de ensino, dos municípios participantes do programa, que dão aulas no Ensino Fundamental I, com 1 troféu e 1 notebook, além de premiar as escolas onde os professores vencedores atuam. Na via Dutra, o programa conta com o apoio da CCR NovaDutra.

Haverá duas categorias para escolher: 1) Fomento ao protagonismo do aluno 2) Desenvolvimento de competências socioemocionais. É possível inscrever até dois cases por categoria, gratuitamente. A ação é focada no Ensino Fundamental I.Os desafios propostos estão respaldados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“Nosso objetivo é identificar, valorizar e divulgar experiências educativas transformadoras.

O Caminhos para a Cidadania quer não apenas apoiar, mas também descobrir e incentivar novas alternativas para a realidade complexa do ensino no Brasil”, explica Ariane Teles, responsável pelo programa, coordenado pelo Instituto CCR.

Os demais detalhes de inscrição estão disponíveis neste link. Os participantes podem conferir uma FAQ com “Perguntas e Respostas” sobre a iniciativa. Além disso, em duas lives, a gestão do programa abordará o regulamento e outros detalhes do concurso: dias 20 e 21/05, às 17 horas, por transmissão via zoom. O anúncio dos vencedores será no segundo semestre.