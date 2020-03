Interdição parcial da RJ-155 traz mudanças no transporte da Eletronuclear

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 08:11 horas

Angra dos Reis – A interdição parcial da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), trouxe mudanças no transporte das linhas de ônibus da Eletronuclear. Funcionários da empresa, que saem de Angra dos Reis, com destino às universidades de Barra Mansa e Volta Redonda, deverão embarcar com uma hora de antecedência.

A medida é para adaptação da rota alternativa, a ser utilizada por motoristas da empresa, que deverão passar por Seropédica. Já o transporte de ida e volta da Central Nuclear, para os colaboradores que moram em Lídice, distrito de Rio Claro, será feito por baldeação.

Um ônibus levará esses passageiros até o local da RJ-155, onde há a interdição parcial da pista. Neste trecho, os passageiros deverão descer e caminhar, pelo acostamento da rodovia, até o outro lado da rodovia, onde haverá um outro ônibus à espera para terminar o trajeto.

Interditada

A RJ-155 ficou parcialmente interditada, na altura do km 18 devido, devido as chuvas da semana passada na região Sul Fluminense que resultou no surgimento de uma cratera que se abriu na pista.

No decorrer da semana passada, a situação no local, ficou ainda mais grave devido a novos deslizamentos de terra. Técnicos da Defesa Civil e DER-RJ chegaram a anunciar o fechamento da rodovia, mas optaram por uma nova avaliação do solo que deverá ser feita nesta segunda-feira, 9.