Internações aumentam em Barra Mansa, mas casos em UTI permanecem estáveis

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 19:59 horas

No entanto, número de pacientes internados em UTI segue estável

Barra Mansa- Subiu para 16 o número de pacientes internados com a Covid-19, em Barra Mansa, nesta quarta-feira, dia 08. Na terça-feira, dia 07, havia dez pacientes. De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta, seis pacientes estão CTI (Centro de Tratamento Intensivo), e dois fazem o uso de respiradores, na Santa Casa de Misericórdia. Ainda nesta unidade, três pacientes estão em leitos clínicos. No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, cinco pacientes estão internados em leitos clínicos.

Já o número de pacientes internados com a suspeita da doença caiu para 13. Ontem, eram 19 hospitalizados. Segundo o boletim, seis pacientes estão em leitos clínicos na Santa Casa de Misericórdia e um no CTI usando respirador. Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Centro, tem apenas um paciente internado em leito clínico. No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, há três pacientes em leitos clínicos e no Hospital da Mulher, há apenas um paciente, também em leito clínico.

Ainda segundo os dados divulgados no boletim epidemiológico desta quarta-feira, a taxa de ocupação de CTI/UTI continua em 33% e a taxa de ocupação de leitos clínicos está em 28%, e 10% dos respiradores estão sendo utilizados.

Mais uma morte Covid-19

Barra Mansa confirmou mais uma morte pela Covid-19, nesta quarta-feira, e chega a 86 óbitos. Além das confirmadas, há nove mortes sob investigação. O município tem 836 casos confirmados da Covid-19, ontem, dia 07, o número estava em 806, o que representa um aumento de 3.72% dos casos positivos, mas ainda dentro do monitoramento permitido para as flexibilizações comerciais. Há 613 recuperados. Há 27 pessoas suspeitas da doença e 2.466 resultados foram descartados para o coronavírus. Foram realizados 3.329 exames.

Confira o quadro que contém o resumo dos leitos em Barra Mansa, abaixo: