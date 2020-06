Internações por Covid-19 continuam estáveis em VR sem registro de óbitos nas últimas 24 horas

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 20:49 horas

Volta Redonda- As internações por casos suspeitos e confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Volta Redonda continuam estáveis, na noite deste sábado, dia 20, segundo o levantamento do DIÁRIO DO VALE.

Os dados foram coletados até às 20 horas deste sábado, sendo que 61 pacientes constavam na lista de internados nas unidades por causa da doença. Ou seja, apenas dois pacientes a mais do que o último levantamento. Não foram registrados óbitos pela doença, no período, há 11 pacientes internados aguardando confirmação na rede pública.

Em relação ao Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira, boa parte dos pacientes internados testaram negativo para a Covid-19.

Veja a situação por hospital:

Hospital Santa Cecília – Hoje com 12 internados, sendo 07 em UTI, com 01 em Ventilação Mecânica e 06 em O2. Tem 05 em um enfermaria/quarto.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 06 pacientes internados no total, em ar ambiente.

– Hospital Unimed – Tem um total de 19 pacientes internados. Sendo 11 pacientes em CTI, com 05 em Ventilação Mecânica e 09 confirmados. São 08 internados em enfermaria, 05 confirmados.

– Hospital do Retiro – Hoje tem 12 pacientes internados no total, sendo 09 em enfermaria e 03 no CTI, com 01 em Ventilação Mecânica e 02 em ar ambiente.

– Hospital de Campanha – Hoje tem 10 pacientes internados em ar ambiente, sendo 06 positivos, 03 aguardando confirmação e 01 negativo.

– HINJA – Hoje 02 paciente internado em UTI, em O2.

– Santa Maria Barra Mansa – Tem 25 pacientes internados, sendo 09 em UTI, com 04 em VM e 16 em enfermaria.

Resumo de Pacientes Internados:

– Total de pacientes Internados confirmados positivo ou suspeitos : 61

– Total internados em CTI com Ventilação Mecânica: 07

– Total internados em CTI ou Enfermaria sem Ventilação Mecânica: 54

– Resumo de óbitos de Volta Redonda – 00 nas últimas 24 horas.

– Total de 65 óbitos, sendo 57 confirmados.