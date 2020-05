Internações por Covid-19 permanecem estáveis em Volta Redonda nas últimas 24 horas

Matéria publicada em 1 de Maio de 2020, 23:37 horas

Volta Redonda – A quantidade de pessoas internadas nos principais hospitais de Volta Redonda, por causa da Covid-19, se manteve estável nas últimas 24 horas. O total de internados está em 46, divididos da seguinte forma:

– Hospital das Clínicas – Hoje com 08 internados, sendo 03 em UTI em Ventilação Mecânica (VM) e 05 em enfermaria, em ar ambiente. Houve 01 óbito de paciente suspeito.

– Hospital Regional – Sem informações.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 01 paciente em VM e 03 transferências para o Hospital de Campanha, em ar ambiente.

– Hospital Unimed – Tem um total de 26 pacientes internados. Sendo 12 pacientes em CTI, com 08 em VM e 06 confirmados. São 12 internados em enfermaria, com 07 confirmados e 02 da UTI Neonatal, com 01 confirmado. Houve 01 óbito de paciente suspeito.

– Hospital do Retiro – Hoje tem um total de 08 pacientes internados em um enfermaria.

– HINJA – Hoje tem 03 pacientes suspeitos, sendo 02 adultos e 01 RN. Sem óbitos ou transferências.

Resumo de pacientes internados

Total de pacientes internados confirmados positivo ou suspeitos: 46

Total internados em CTI com VM: 12

Total internados em enfermaria ou CTI sem VM: 34

Resumo de óbitos de Volta Redonda: dois pacientes suspeitos nas últimas 24 horas

Total de 16 óbitos, sendo 11 confirmados