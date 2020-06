Internações por Covid-19 se mantêm estáveis em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 07:55 horas

Volta Redonda – As internações motivadas pelo contágio do novo coronavírus nos principais hospitais de Volta Redonda seguem estabilizadas nas últimas 24 horas. O total de pessoas ocupando leitos na rede pública e privada de saúde está em 58 pacientes, contra 56 no balanço divulgado na quinta-feira, dia 18. O total internados de em CTI com Ventilação Mecânica é de cinco pessoas e os internados em CTI ou Enfermaria sem o equipamento é de 53. Outro dado positivo é que não houve óbito confirmado em relação ao último levantamento. Sendo assim, Volta Redonda tem 65 óbitos, sendo 57 confirmados.

Veja a situação por hospital:

Hospital Santa Cecília – Tem 12 internados, sendo 10 em UTI (um em Ventilação Mecânica) e nove em O2. Tem duas pessoas em enfermaria ou quarto.

Hospital São João Batista – Tem quatro pacientes internados no total, todos em ar ambiente.

Hospital Unimed – Tem um total de 17 pacientes internados. Nove pacientes em CTI, com quatro em Ventilação Mecânica. São oito internados em enfermaria.

– Hospital do Retiro – Tem 10 pacientes internados, todos em enfermaria.

– Hospital de Campanha – Conta 13 pacientes internados em ar ambiente, sendo 07 positivos, 01 aguardando confirmação e 05 negativos.

– HINJA – Tem dois paciente internados em UTI, ambos em O2.