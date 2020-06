Internações por Covid-19 seguem estabilizadas em hospitais de Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 08:15 horas



Volta Redonda – As internações por casos confirmados e suspeitos de Covid-19 em Volta Redonda seguem estabilizadas, de acordo com balanço da ocupação de leitos nos principais hospitais da cidade, da rede pública ou particular. Com base nos dados coletados até às 20 horas desta sexta-feira, 19, 59 pessoas estavam nas unidades por causa da doença.

No balanço relativo a quarta-feira, dia 17, eram 56 pacientes internados e na quinta este número era de 58 pessoas. Sobre o balanço mais recente, há um total de seis pessoas em leitos de CTI em ventilação mecânica. Outras 53 pessoas estão em CTI ou enfermaria/quarto, mas sem necessidade de uso de aparelhos. Outra boa notícia na luta contra o coronavírus: não houve mortes confirmadas nas unidades pesquisadas. Com isso, no balanço oficial a cidade segue com 57 mortes confirmadas.

Veja a situação por hospital:

– Hospital Santa Cecília: Tem 10 internados, sendo sete em UTI, com um em Ventilação Mecânica e seis em O2. Tem três em um enfermaria/quarto.

– Hospital São João Batista: Tem seis pacientes internados no total, todos em ar ambiente.

– Hospital Unimed: Tem um total de 20 pacientes internados, sendo 10 em CTI, com cinco deles em Ventilação Mecânica. Destes, oito estão confirmados com a doença. São 10 internados em enfermaria, com nove casos confirmados.

– Hospital do Retiro: Tem oito pacientes internados em enfermaria e um no CTI, em ar ambiente.

– Hospital de Campanha – Tem 13 pacientes internados em ar ambiente, sendo 07 positivos, 03 aguardando confirmação e 03 negativos.

– HINJA – Hoje 02 paciente internado em UTI, em O2.