Internauta inicia campanha para ajudar família vítima de incêndio em Barra Mansa

Incêndio aconteceu na noite de quinta-feira (09) no bairro Ano Bom; família perdeu tudo

Barra Mansa – Uma casa pegou fogo, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, na noite de quinta-feira (09), e a moradora, Dona Ondina, perdeu tudo. Com isso, uma internauta iniciou uma campanha online de arrecadação para ajudar a moradora, que realiza trabalhos de reciclagem.

De acordo com Rayssa dos Santos Silva Machado, foi criado um grupo no WhatsApp para concentrar as doações que já começaram após a notícia do incêndio ter se espalhado.

– Estou montando uma corrente do bem para recolher doações para Dona Ondina, é uma senhora que pega reciclagem, e a casa dela pegou fogo. Quando vi a situação já montei o grupo. O fogo nem tinha apagado ainda e já estávamos ganhando doações – disse a internauta.

Interessados em ajudar Dona Ondina, entrar em contato pelo grupo através do link https://chat.whatsapp.com/HY9KFdnsilg0zjILSq2nNC , ou mandar mensagem para Joyce, nora da moradora, pelo número 998-562003.

O caso

Na noite desta quinta-feira, a casa no Ano Bom pegou fogo. Ainda. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas o imóvel era usado para guardar material reciclado, além de servir de moradia. Três pessoas foram levadas para a Santa Casa, mas sem queimaduras e com estado estável de saúde.