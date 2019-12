Internauta pede ajuda para encontrar cadela desaparecida

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 10:23 horas

Maya, de 4 meses, desapareceu no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda; Família oferece recompensa

Volta Redonda – A internauta Roberta Mencari, de 26 anos, moradora do Largo do Machado, no Rio de Janeiro, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE, pedindo ajuda para localizar sua cadela de estimação ‘Maya’, de 4 meses, que desapareceu no dia 20 de dezembro, por volta de 12h, no Condomínio Village Sul 2, no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda.

Roberta e seu namorado, Gustavo Marins, de 28 anos, adoraram ‘Maya’ há aproximadamente três semanas. O casal, que mora no Rio, veio para a região neste fim de semana, para visitar a família de Gustavo.

– Sou do Rio de Janeiro, mas a família do meu namorado é de Volta Redonda. Moramos no Largo do Machado, e viemos visitar a família dele, que mora no Belvedere. Trouxemos a Maya com a gente. Temos o costume de deixá-la solta. Quando estávamos dentro do condomínio, vimos um cachorro passando na calçada. Achamos que ela tenha se assustado, e nesse momento, um carro passou na rua e chegou a atropelá-la de raspão. Foi muito rápido. Depois disso, ela saiu correndo em direção à uma quadra e desapareceu – explicou.

Roberta disse ao DIÁRIO DO VALE que recebeu informações, indicando que ‘Maya’ havia sido vista na Rodovia dos Metalúrgicos, nos arredores do Hospital Unimed, em um terreno, e, posteriormente, no bairro Vila Rica Tiradentes.

– Algumas pessoas chegaram a nos dizer que ela tinha sido vista, assustada, nessa localidade. Acreditamos muito que alguém que more por ali, entre os bairros Jardim Belvedere, Vila Rica Tiradentes e São Geraldo, tenha encontrado a Maya. Ela é muito dócil e um pouco medrosa. Quando ela desapareceu, estava usando uma coleira tipo peitoral, rosa. Ela tem o porte médio, é vira-lata, tem o focinho rosa e os olhos verdes. Precisamos de ajuda para encontrá-la. Oferecemos recompensa – disse.

Quem tiver alguma informação que possa ajudá-los a encontrar a ‘Maya’, pode entrar em contato através dos telefones: (24) 999166938 / (24) 981261770 falar com Gustavo; ou (21) 971727347 falar com Roberta.