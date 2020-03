Isolamento decretado em Volta Redonda segue no mínimo até dia 6

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 16:58 horas

Prefeito se reunirá com integrantes do Ministério Público para decidir se medidas sofrerão mudanças depois dessa data

Volta Redonda – O período de isolamento social em Volta Redonda segue pelo menos até o dia 6 de abril. Antes dessa data, o prefeito vai se reunir com integrantes do Ministério Público para definir se haverá mudanças no decreto, seja para relaxar ou para intensificar o isolamento, dependendo de como fique a evolução do número de casos.

A informação foi dada pelo prefeito Samuca Silva em sua transmissão ao vivo desta segunda (30) por redes sociais. O prefeito afirmou que viu muita gente na rua, mesmo no período de quarentena.