Itatiaia pode ganhar Hotel-escola

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 19:03 horas

A carta de intenções foi assinada nesta quarta-feira, 17

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, através das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente, e representantes do Hotel Conora, assinaram, nesta quarta-feira (17), uma Carta de Intenções. Com o acordo, que envolve também as Secretarias de Educação, de Trabalho, Emprego e Geração de Renda e de Turismo, o município manifesta interesse em utilizar as instalações do estabelecimento para disponibilizar para a comunidade cursos na área de Hotelaria.

O Secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Freitas, destaca a importância do documento firmado. Segundo ele, ao assinar a Carta de Intenções o governo municipal encontra solução para uma questão que se arrastava há anos.

“Havia uma pendência judicial relacionada ao Hotel na área de meio ambiente. Ao aproveitar o espaço do Conora como Hotel-escola, a administração municipal atende plenamente o Judiciário, que desejava uma solução para esta demanda”, explica.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Ribeiro Xavier, implantar um espaço voltado para a formação de profissionais na área de hotelaria é uma excelente notícia para o morador de Itatiaia. Segundo ele, o objetivo é disponibilizar para a comunidade, inicialmente, cursos de formação e qualificação de profissionais para atuar em hotéis e restaurantes da cidade e região.

“O setor de hospedagem passa por grandes transformações, com o mercado mais competitivo e clientes cada vez mais exigentes. Investir na formação de gerentes, garçons, maîtres, cozinheiros, camareiras, recepcionistas, dentre outros, atende uma demanda que é constante em nosso município. Capacitar profissionais para receber, servir e cuidar dos turistas que visitam Itatiaia será um diferencial importante”, comenta.