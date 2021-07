Matéria publicada em 3 de julho de 2021, 08:46 horas

Itatiaia- Como forma de manter as medidas de enfrentamento da propagação da Covid-19, no município, a prefeitura de Itatiaia segue com o trabalho de controle de entrada de veículos em Penedo neste final de semana.

A ação, acontece de forma permanente de sexta a domingo e também nos feriados.

De acordo com a prefeitura, o controle realizado pela Guarda Civil Municipal, acontece nas principais entradas do bairro, sendo no Jardim Martinelli e no Portal de Informações Turísticas de Penedo, das 08h às 20h. Já nas outras regiões da cidade a fiscalização é realizada de forma pontual e itinerante.

Para garantir a melhoria da mobilidade na entrada do bairro, a Secretaria de Turismo orienta aos moradores condutores de veículos que o acesso a Penedo seja feito pelo Jardim Martinelli, para evitar possíveis congestionamentos. Para isso é necessário que os veículos estejam identificados com um adesivo, que pode ser retirado no Portal de Informações Turísticas, durante a semana, mediante o preenchimento de um formulário.

A Prefeitura reforça aos moradores e turistas que sigam as determinações, como o uso de máscaras de proteção facial e prática do distanciamento social.