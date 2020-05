Itinerários de ônibus em Volta Redonda sofrem mudanças

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 19:15 horas

Volta Redonda – Por conta da ampliação do cinturão de bloqueio, duas linhas de ônibus municipais tiveram alterações. A circulação das linhas intermunicipais segue sem mudanças até o próximo dia 9 (sábado).

De acordo com a secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), a linha 205B, que faz a ligação Água Limpa-Conforto (Pedreira), terá alteração em dois itinerários: tanto para quem segue no sentido Conforto (saindo do Terminal Castelo Branco), quanto para quem se dirige no sentido Vila Santa Cecília (partindo do Terminal Rodovia Lúcio Meira).O ônibus mudará o percurso após a Rua Rio Araguaia, acessando a Rua Rio Iguapé e, em seguida, as ruas E, Rio Paraíba, Rio Piabanha e Rio Jarí, chegando à Avenida Visconde do Rio Branco. Nos outros sentidos e trajetos a linha vai operar no itinerário normal.

Os ônibus que operam na linha 210C, fazendo a ligação Três Poços-Aterrado (via Radial Leste), terão o itinerário alterado no sentido Três Poços, para quem sai do Terminal da Rua das Figueiras. O novo caminho será: Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, BR-393, Viaduto Pref. Sávio Gama, Av. Amaral Peixoto, Viaduto Nossa Senhora das Graças, Av. Lucas Evangelista, Rua Luiz Alves Pereira, Av. Sete de Setembro, Av. Antônio Pedro da Costa, Radial Leste, BR-393, Av. Paulo Erlei de Souza Abrantes, Rua Figueira.