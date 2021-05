Matéria publicada em 8 de maio de 2021, 12:03 horas

Volta Redonda – Raphael dos Santos Candido, de 33 anos, que está lutando para vencer as complicações da Covid-19, é funcionário da CSN. Ele é técnico de desenvolvimento no setor de engenharia.

O jovem, que tem bronquite asmática, está internado no Hospital Santa Cecília (hospital que atende a todos os empregados da CSN). Raphael internou no dia 25 de abril, no dia 27 foi para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e no dia 29 precisou ser entubado.

Pai de uma menina de 6 anos, Raphael também é apaixonado por ciclismo.

Neste momento, a luta é para conseguir um pulmão artificial chamado ECMO.

A família conseguiu uma ordem judicial para colocá-lo em ECMO no Hospital Santa Cecília, mas, segundo informações, o mesmo não tem nenhum. Até o momento ninguém entrou em contato com a família, nem o plano de saúde (LIV) e nem o hospital.

Veja a decisão (Decisão)