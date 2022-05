Jovem suspeito de atirar em cinco pessoas em show em Angra dos Reis é preso em Muriaé

Matéria publicada em 6 de maio de 2022, 09:25 horas

Muriaé e Angra dos Reis – Um jovem, de 21 anos, foi preso no início da tarde desta quinta- feira (05), no município de Muriaé (MG), pela Polícia Rodoviária Federal. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

A equipe realizava fiscalização no km 707 da BR-116 quando abordou um automóvel VW/Up, com placas de Angra dos Reis (RJ), que era conduzido pelo jovem. Por meio de consultas, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão por homicídio em desfavor do suspeito.

Policiais rodoviários federais verificaram ainda que, além do homicídio, o detido é suspeito de estar envolvido num tiroteio que deixou cinco pessoas feridas num show de Réveillon, na Praia do Anil, em Angra dos Reis, em janeiro deste ano. Ele informou que iria para Ibatiba/ES.

Dessa forma, o preso foi encaminhado à Delegacia de Muriaé.