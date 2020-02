Jovem vítima de assalto é jogado desacordado em rio

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 10:55 horas

Barra Mansa – Um adolescente, de 14 anos, foi assaltado e jogado na madrugada desta quarta-feira (26), no Rio Paraíba do Sul. O ladrão levou do adolescente R$ 50. O rapaz estava desacordado quando caiu na água, após sofrer um golpe de artes marciais, conhecido como “mata-leão”.

A vítima conseguiu recobrar a consciência quando se afogava e nadar até uma ilha próxima à Estação de Tratamento do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), de Barra Mansa, no bairro Piteiras, onde pediu ajuda a um popular. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).