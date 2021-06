Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 19:13 horas

Itatiaia – A juíza da Vara Única do município, Carolina Dubois Fava de Almeida, determinou que sejam enviados ofícios à Câmara Municipal, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ) e à Justiça Eleitoral, comunicando o afastamento do prefeito interino Imberê Alves, que é o presidente da Câmara Municipal. A juíza mandou ainda que Câmara Municipal cumpra o que estabelece a Lei Orgânica de Itatiaia e dê posse ao primeiro vice-presidente Legislativio como novo prefeito interino, já que ele atualmente preside a Câmara. Ela rejeitou a proposta do MPRJ de que um juiz eleitoral assumisse a prefeitura.

Caso o primeiro vice-presidente, que atualmente exerce a presidência da Câmara, não possa assumir, a sequência é segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, procurador-geral do município e secretário municipal de Administração. No entanto, este último também foi afastado pela mesma decisão que tirou o prefeito interino do cargo. Até o momento em que esta reportagem foi publicada, não havia informação sobre a decisão da Câmara Municipal.

A Prefeitura de Itatiaia emitiu nota informando que ainda não foi definido o nome do prefeito interino que deverá ocupar o cargo, após o afastamento do então prefeito Imberê Moreira Alves, que deixou o comando do Executivo Municipal durante ação do Ministério Público, na tarde dessa terça-feira, 8, em Itatiaia. Além de Imberê, agentes do MP, afastaram das funções o chefe de gabinete, Fábio Alves Ramos, e os secretários municipais de Saúde, Raphael Figueiredo Pereira, de Educação, Kézia Macedo dos Santos Aleixo, e de Administração, Gustavo Ramos da Silva, por “gravíssimos atos de improbidade administrativa”, segundo processo do MP.

Na nota, a assessoria de imprensa da prefeitura de Itatiaia informa que a Administração Municipal irá se manifestar, após ter acesso aos autos do processo, que corre em segredo de Justiça, por meio da Procuradoria Geral do Município. O afastamento do prefeito e demais agentes públicos foi expedido pela Vara Única de Itatiaia, que também expediu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao prefeito e nos gabinetes dos demais agentes públicos, bem como ordem de bloqueio de bens dos investigados.