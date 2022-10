Julgamento: Engenheiro de Barra Mansa foi uma das 228 vítimas do voo AF-443 da Air France em 2009

Matéria publicada em 11 de outubro de 2022, 08:15 horas

França e Barra Mansa – Após treze anos, o julgamento contra fabricante Airbus e a companhia aérea Air France por homicídio involuntário, teve início na segunda-feira, dia 10, no Tribunal da França. Na sessão foram lidos os nomes das 228 pessoas que morreram em 2009, no acidente aéreo entre Rio e Paris.

Uma das vítimas da tragédia foi o engenheiro e gerente de qualidade da empresa Saint Gobain, em Barra Mansa, Luiz Cláudio Monlevad, o “Luca”, com 48 anos na época. O engenheiro deixou mulher e dois filhos: Pedro Henrique, de 17 anos, e Gabriel Carvalho, de 19, que cursa o primeiro período de engenharia mecânica na PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro.

Gabriel acompanhou o pai ao Aeroporto Tom Jobim, onde ele embarcou no voo 447 para participar de uma reunião de trabalho na França. “Meu pai realizou um dos seus projetos antes de morrer: ele planejou e construiu sua própria casa em Barra Mansa, onde minha família mora”, contou Gabriel na época.

Na mesma ocasião, o diretor de relações-públicas da Saint Gobain em Barra Mansa, Gustavo Siqueira, disse que Monlevad costumava ir uma ou duas vezes por ano à França, para reuniões de trabalho, sendo funcionário da empresa há 18 anos. Ele acrescentou que outros dois gerentes viajaram dois dias antes para França, sendo Luiz Cláudio o único a embarcar no voo 447.

Está sendo julgado se houve falha técnica no campo aeronáutico, por parte da Airbus. O julgamento deve durar até o próximo dia 8 de dezembro

O acidente aéreo foi no dia 1º de junho de 2009. O avião que fazia o voo AF447 entre Rio de Janeiro e Paris caiu no meio do Oceano Atlântico, à noite, 3 horas e 45 minutos depois de decolar do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio. Duzentos e dezesseis passageiros e 12 tripulantes morreram.